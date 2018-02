Kleuterprentenboek bespreekt Joodse gebruiken

Kleuters knutselen boekrollen en kleien aanwijsstokjes. De juf vertelt over de synagoge en de mezoeza. In ”Sam Snel werkt over Israël”, geschreven door Annelies Tanis, staat een kleuterklas in het teken van een project.

Op de fijnzinnige en kleurrijke illustraties van Trish Flannery is goed te zien waarover gewerkt wordt: er staan allerlei Joodse voorwerpen op. Ook dingen die –en dat is sterk– niet in de tekst genoemd worden, zoals de davidsster. Tanis vertelt het verhaal op rijm. Dat klinkt leuk – een enkele keer is een rijmwoord wat gezocht. ”Sam Snel” is heel geschikt is om samen met je kind te lezen. Want er zullen vast vragen overblijven: Hoe klinkt het Hatikva? Waarom dragen Joden een keppeltje? En misschien zelfs de vraag: Waarom zijn christenen anders dan Joden?

Boekgegevens

Sam Snel werkt over Israël, Annelies Tanis (ill. Trish Flannery); uitg. De Banier, Apeldoorn, 2017; ISBN 978 94 029 0446 8; 24 blz.; € 13,95.