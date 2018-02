”Kietelmonster”, een vindingrijk prentenboek

Een beetje griezelen bij een voorleesboek is best leuk voor een peuter. Vooral als je het ‘monster’ zelf kunt wegkietelen, zoals in het boek ”Kietelmonster”. Het langwerpige en strak vormgegeven boek munt uit door sterke vormen en heldere kleuren, zonder overbodige en afleidende details. Tijdens het lezen verdwijnt het grappige monster stukje bij beetje: „Ik kietel je aan je horens, dan kun je mij niet meer prikken.” De horens zijn weg, en in plaats daarvan staat er een maan aan de hemel, de vorm van twee horens tegen elkaar. Als de groene handen verdwijnen, komen er twee boompjes met groene vingerkruinen bij. En zo blijven er uiteindelijk een gezellig huisje en een auto met caravan over. Een vindingrijk prentenboek voor peuters, waarmee ze meteen kleuren, vormen en cijfers oefenen.

Boekgegevens

Kietelmonster, Édouard Manceau; uitg. Paolo, Kampen, 2017; ISBN 978 90 825 4538 8; 28 blz.; € 14,90.