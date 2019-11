Jeugdboek: Brandende burchten in de tijd van de Franse Revolutie

In zijn nieuwste boek voert kinderboekenschrijver Henk Koesveld de tienjarige Victor op en zijn oudere broer Audric. ”Brandende burchten” speelt zich af in de tijd van de Franse Revolutie. Audric komt op een dag thuis met een rode muts: hij heeft de Bastille bestormd en koos de kant van de revolutie. De strijd tussen „les blancs” en „les bleus” barst in volle hevigheid los. Audric wil „niet alleen de koning weghebben en de kerken beroven, maar vooral God uitbannen”. Victor is juist op de hand van de koning. Hij doet alsof hij wil samenwerken met zijn broer, maar probeert veel informatie door te geven aan de koningsgezinden. Maar in zijn dubbelrol moet hij meewerken aan het maken van guillotines en is hij getuige van de onthoofding van koning Lodewijk de zestiende. Wanneer hij hoort dat jonkvrouw Marthe, die hij al eerder heeft ontmoet en op wie hij verliefd is, gevangen is genomen door zijn broer, doet hij er alles aan om haar te redden van de guillotine. Maar niet veel later zijn de rollen omgekeerd en heeft hij haar hulp nodig.

Opnieuw bewijst Koesveld een meesterverteller te zijn die de geschiedenis tot leven brengt. Het verhaal is spannend, boeit vanaf de eerste bladzijde en door de sfeerbeschrijvingen gaat de Franse Revolutie helemaal leven. Lezers vanaf 11 jaar (maar ook heel veel ouderen) beleven aan dit boek vele uren leesplezier en doen tegelijk veel informatie op over de tijd dat Frankrijk overging van een koninkrijk in een republiek. Op deze manier is geschiedenis niet saai.

Boekgegevens

Brandende burchten, Henk Koesveld; uitg. Den Hertog; 266 blz.; € 15,90