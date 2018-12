Italiaanse criminelen en cocaïne in kinderboek Adri Burghout

„Hou de lichten aan, idioot!” Met deze eerste zin van ”Geheime lading”, uitgesproken door een Italiaanse crimineel, zit de lezer meteen middenin het verhaal. De Italiaan wil samen met zijn handlangers uit handen van de politie blijven en daar heeft hij veel voor over.

In het dubbelverhaal, geschreven en voorzien van illustraties door Adri Burghout, volg je als lezer ook Ben, die met oom Abel naar Italië rijdt om een kapotte vrachtauto op te halen in Napels. Halverwege het boek komen de twee verhaallijnen bij elkaar, als de Italianen cocaïne verbergen in de sleeptruck van oom Abel. Ze dwingen oom Abel en Ben het spul veilig naar Nederland te brengen. Ondanks de constante aanwezigheid van de Italianen lukt het oom Ben om een geheimzinnige code door te geven aan de vader van Ben, die ook chauffeur is. Na het nodige gepuzzel weet Bens vader deze boodschap te ontcijferen.

Jongens en meiden die van een avontuurlijk boek houden, zullen van dit verhaal (E5, vanaf 9 jaar) genieten. Dat er regelmatig van perspectief wordt gewisseld en dat gebeurtenissen erg uitgebreid worden verteld, zal hen wellicht niet opvallen. Wel zullen velen van hen misschien moeite hebben met de Engelse, Duitse en Italiaanse opmerkingen die niet worden vertaald. Het verhaal eindigt wat abrupt. Gelet op de laatste zin van het boek is Ben het spannende avontuur ook snel vergeten: „De taartpunten in de koelvitrine zien er goed uit”, zegt hij.

Boekgegevens

”Geheime lading”, Adri Burghout; uitg. Den Hertog; 142 blz.; € 9,90.