IQ zegt niets over intelligentie

Wat is intelligentie? Al decennia buigen psychologen zich over deze vraag. „Veel mensen leven in de illusie dat er maar één antwoord bestaat: omdat het woord intelligentie bestaat, bestaat er ook iets in ieder mens wat bij dat begrip hoort.” Bijvoorbeeld het IQ.

Maar intelligentie en IQ zijn geen synoniemen, stelt biopsycholoog Martine Delfos in haar boek ”Het IQ en de intelligentie”. Sterker, IQ-tests meten de intelligentie niet eens, maar wel bijvoorbeeld motivatie.

Dat IQ-tests de intelligentie niet meten, blijkt wel bij de jaarlijkse Cito-toets. Klassen oefenen daarvoor, waardoor de score van de school hoger uitvalt. Havoleerlingen kunnen vervolgens instromen op het vwo.

IQ-testen zijn gebaseerd op theorieën van meer dan een eeuw oud. IQ als maat van de intelligentie is daarom volgens Delfos achterhaald. „De IQ-score is geen vaststaand getal, geen stabiel gegeven.” Daardoor kunnen IQ-scores van verschillende personen ook niet met elkaar worden vergeleken.

Toch wekken IQ-tests de illusie van ”meten is weten” bij het beoordelen van mensen. Dit kan volgens Delfos leiden tot schrijnende gevallen, bijvoorbeeld wanneer een bovengemiddeld intelligente jongen door privéomstandigheden een dramatische IQ-score haalt van 64 (zwakzinnig). Het advies? Zmlk.

Het boekje is een aanrader voor schoolbegeleiders, docenten en leerkrachten en iedereen die meent dat het IQ iets zegt over de intelligentie van een persoon.

Boekgegevens

Het IQ en de intelligentie. De illusie van meten, Martine F. Delfos; uitg. SWP; 142 blz.; € 19,95