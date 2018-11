Inspiratie voor mantelzorgers

Zorgen voor iemand die je dierbaar is, een chronisch zieke, een naaste die kampt met dementie of een beperking. Dat doe je gewoon. Veel mensen zijn mantelzorger zonder dat ze dit zelf beseffen.

Het is goed als mantelzorgers af en toe nagaan wat zij nodig hebben om niet door te rennen en hun medemenselijkheid te verliezen. Hoe zorgen zij ook voor hun eigen ziel? Het boekje ”Met liefde zorgen” is bedoeld om mantelzorgers te inspireren en hen te helpen bij het zoeken naar antwoorden op dergelijke vragen.

De uitgave, die tot stand kwam in samenwerking met de christelijke vereniging van zorgaanbieders Reliëf, bevat geen zware kost. In korte en veelal luchtig vormgegeven bijdragen laten diverse (ervarings)deskundigen hun licht op het onderwerp schijnen. Onder hen zijn geestelijk verzorgers als Tim van Iersel en Elisabeth van Windt, ds. André F. Troost, lector mantelzorg aan de Haagse Hogeschool Deirdre Beneken genaamd Kolmer, psycholoog Wil Doornenbal en de stadsdichter van Zeist, Henjo Hekman.

De bijdragen zijn verdeeld over de thema’s geloof, hoop, liefde, zorg en loslaten. Bij elk thema kunnen lezers aan de slag gaan via drie schrijfoefeningen waarin hoofd, hart en handen centraal staan. Daarnaast bevatten veel bijdragen vragen die mantelzorgers eveneens dwingen om in de spiegel te kijken. Verder krijgen ze tips aangereikt. Zo moeten ze niet meteen in een kramp schieten als iemand iets hoopt wat misschien niet realistisch is. „Probeer te achterhalen wat het voor iemand betekent. Wat is het verhaal achter iemands hoop?” adviseert Wout Huizing, stafmedewerker bij Reliëf.

Een mantelzorgtaak wordt vaak steeds omvangrijker, en ondanks hun grote inzet kampen de nodige mantelzorgers met schuldgevoelens. Ze vragen zich af of ze zich wel genoeg inzetten of ze gaan gebukt onder het feit dat ze hun thuisfront onvoldoende aandacht geven. Het is belangrijk dat mantelzorgers die gevoelens niet voor zichzelf houden, maar delen met anderen en zoeken naar een betere balans in hun leven. De kerkvader Hieronymus adviseerde eeuwen geleden om je regelmatig terug te trekken in een veilige haven, daar ijverig de Schrift te lezen en dikwijls te bidden. Om daardoor te leren hoe „u zich het best aan de uwen kunt geven.”

De ene scribent geeft lezers de nodige theoretische bagage mee. Een ander schreef een gedicht of een kort verhaal. Marlon van den Bos, medeauteur van een receptenboek, koos enkele gerechten uit om in ”Met liefde zorgen” op te nemen. Ze licht toe hoe ze tot haar keus kwam. Bij de spinaziesoep: „Groen is de kleur van de hoop. Gelukkig ben je als jij op een boom lijkt, staat in Psalm 1. Zorg voor gezonde voeding: lees de Bijbel, volg Jezus. Je blad wordt dan vanzelf groen en fris.”

Boekgegevens

Met liefde zorgen, Marije Vermaas (red.); uitg. Boekencentrum, Utrecht, 2018; ISBN 978 90 239 5444 6; 127 blz.; € 12,99.