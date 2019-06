Een wereld zonder internet is bijna niet meer voor te stellen. Gebeurtenissen aan de andere kant van de aarde zijn bijna live te volgen door de moderne media. Ruim honderd jaar geleden werd nieuws voor een belangrijk deel doorgegeven via telegraafkabels. Over de oceaanbodem werden kabels aangelegd om de verschillende continenten met elkaar te verbinden en zo het nieuws door te geven. Als telegrafist hoorde je het nieuws uit de eerste hand en dat vroeg dan ook veel toewijding en ijver.

De nieuwe roman van Elizabeth Camden speelt in dit stukje geschiedenis rond 1903. In New York zijn twee prestigieuze persbureaus gevestigd, Associated Press, waar Lucy werkt, en Reuters, waar Sir Colin werkt. Lucy’s broer heeft zich erop toegelegd om flats te voorzien van kranen. Maar iemand uit de familie dreigt deze uitvinding te saboteren. Lucy wordt bedreigd met dwangbuizen, gesloten afdelingen en omkoperij. Lukt het haar om met het verleden af te rekenen en een nieuw leven met Colin op te bouwen? ”Een gevaarlijke erfenis” is het eerste deel in de serie ”Empire State” en voegt historische feiten en romantische fictie samen tot een makkelijk leesbare roman. Het geeft een inkijkje in het New York van een eeuw geleden, met veel armoede, uitbuiting en intriges. Hoewel de schrijfster in Amerika verschillende prijzen voor haar boeken heeft ontvangen, is het verhaal, ondanks de toegankelijke stijl en de spannende ontknoping, oppervlakkig met een voorspelbaar happy end.

Een gevaarlijke erfenis, Elizabeth Camden; uitg. Het Zoeklicht; 334 blz.; € 22,50