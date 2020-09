Hoofdrol voor multiculti ‘tweeling’ in prentenboek Kinderboekenweek

Robbie en Roef zijn vriendjes die het liefst alles samen doen. Spelen met een ridderkasteel, de honden uitlaten – en ze dragen graag dezelfde kleren. Ze zijn tweeling. De juf slaat hen zelfs tot ridders in de tweeling-orde. De één is donker, de ander licht – maar juist dat wordt niet benoemd in het boek. Een heel bewuste keus van maker Mylo Freeman. Zij zet zich al lang in voor het bevorderen van diversiteit in kinderboeken en is onder meer bekend van haar serie over prinses Arabella, die nu eens geen lange blonde haren heeft.

Hoewel Freeman het verschil niet benoemt, is dat ergens júist het thema van het boek, waarvan ze de prenten inkleurde met ecoline. Als Roef tegen een meisje vertelt dat ze tweeling is, komt ze even later terug met haar zusje en zegt: „En wij zijn een ECHTE tweeling.” Het grappige is dat de meisjes Roef uiteindelijk toch geloven, omdat Roef en hij op dezelfde dag jarig zijn. Met die verjaardag –allevier de ouders zijn dan zichtbaar– eindigt het boek.

Freeman laat op deze die manier voldoende ruimte om zelf in te vullen en na te denken met kinderen, dat is fijn. Soms voelt het in een boek een beetje te gemaakt en opgelegd, dat hele diversiteitsstreven. Hier werkt het goed. Al is ”Tweeling!” meer een boek om over door te praten dan echt een voorleesavontuur waar je je helemaal in verliest. Grappig is ook dat de honden in het boek totaal verschillend zijn: een Basset hound en een mopshondachtig keffertje. Ze zijn, uiteraard, de beste maatjes.

Boekgegevens

Tweeling!, Mylo Freeman; uitg. CPNB; € 7,25 tijdens de Kinderboekenweek vanaf 30 september tot en met 12 oktober