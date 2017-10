Het grote verschil tussen christelijk geloof en andere religies

Er zijn vele religies in de wereld, en hun aantal neemt alleen maar toe. In het Westen verdwijnt het christendom, maar rukken andere godsdiensten, met name Aziatische, op. Hoe hier tegen aan te kijken?

„Door alles wat er nu op ons afkomt kreeg ik het op mijn hart om duidelijk aan te geven wat de verschillen zijn tussen de christelijke Godsdienst en allerlei andere religies en godsdiensten”, schrijft Veenendaaler Hendrik Schipper in zijn boek ”Het grote verschil. God en de godsdiensten en religies van de wereld” (uitg. Boaz Multi Media, Veenendaal, 15 euro). „En ook in welk opzicht er veel christelijke godsdiensten zijn die afwijken van de waarheid van Gods Woord.” Het boek bevat 21 hoofdstukken, waaronder een hoofdstuk over ”God en het eigen IK (de grootste afgod)”.