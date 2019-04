Hanneke ten Voorde (21) wint verhalenwedstrijd Bonisa/RD

Op de jubileumdag van Bonisa in Veenendaal is zaterdag de uitslag bekendgemaakt van de verhalenwedstrijd die Bonisa in samenwerking met het Reformatorisch Dagblad hield. Hanneke ten Voorde (21) uit Woudenberg won met haar verhaal ”Degenen die ter dood gegrepen zijn”.

Bonisa is 45 jaar actief in China, waar de christelijke kerk het moeilijk heeft, maar ondanks de verdrukking groeit. De ingezonden verhalen moesten een link hebben met dit land. Het thema dat werd aangereikt was ”Moed”.

Er kon in drie leeftijdscategorieën worden meegeaan: 10 tot 14 jaar, 15 tot 19 jaar en 20 jaar en ouder.

In de categorie 10 tot 14 jaar won Hanna van Vliet (12) uit Nieuw-Lekkerland met het verhaal ”Een echte Chinees?”. In de categorie 15 tot 20 jaar ging de prijs naar Gert Schouten (17) uit Gouda voor het verhaal ”Jacht!”. In de categorie 20 jaar en ouder won Hanneke ten Voorde.

De inzendingen werden beoordeeld door een jury die bestond uit Tineke Smith (eindredacteur Bonisa Magazine), Riekelt Pasterkamp (tekstbureau TekstPast) en Rudy Ligtenberg (redacteur Reformatorisch Dagblad).

Er kwamen tientallen verhalen binnen. Er zat van alles tussen: verhalen over spionage, verhalen over spanning en verraad. In nogal wat verhalen werd Kong of Wong betrapt met een zwart boekje, die vervolgens werd opgepakt, in de gevangenis belandde en al of niet bevrijd werd.

Ieder jurylid heeft alle verhalen gelezen en beoordeeld op inhoud, originaliteit en stijl. Soms was de inhoud mooi maar minder origineel, soms was de stijl prachtig maar liep het verhaal plotseling af of klopte de inhoud niet met het thema van de wedstrijd.

Hanna van Vliet wint een dagje Dolfinarium in Harderwijk voor vier personen. Gert Schouten krijgt van uitgeverij De Banier een boekenpakket (naar keuze) met een winkelwaarde van 100 euro. Hanneke ten Voorde wint een midweek voor acht personen op Casa Familia Salland, aangeboden door VakanZ.

De winnende verhalen worden gepubliceerd in de cultuurbijlage van het Reformatorisch Dagblad van vrijdag 19 april.