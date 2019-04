Gert Schouten verdiepte zich in de Chinese natuur

Gert Schouten (17) uit Gouda won met ”Jacht!” de eerste prijs in de categorie 15 tot 19 jaar. Hij zit op het Driestar College in VWO 6.

Over de verhalenwedstrijd zegt hij: „Ik heb niet echt iets met China of met de zending. Mijn broertje wees me op de schrijfwedstrijd; bij hem op school hadden ze een actie gehouden voor Bonisa. Ik heb weleens eerder een verhaal geschreven, voor een schrijfwedstrijd op school. Het ging toen over de Eerste Wereldoorlog. Uit iedere klas mocht er iemand mee naar Ieper, in België. Daar was ik ook bij.” Voor zijn Bonisa-verhaal heeft Gert wat onderzoek gedaan. „Ik wist dat er in het noorden van China mooie natuurgebieden lagen, dus ik heb uitgezocht hoe het er daar ongeveer uitziet en welke dieren er leven, en daarna het verhaal bedacht.” Gert heeft wel eerder pogingen gedaan om een verhaal te schrijven. „Maar vaak had ik na anderhalf kantje geen zin meer. Er staan een stuk of vijf halve verhalen op mijn laptop, maar ik denk niet dat het ooit tot een boek gaat komen.”