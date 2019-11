Fraai kijkboek over de schepping

Een boek over de schepping: dat is misschien wel het beste begin van de literaire opvoeding van je kind. Een kartonboek: nog beter, dan kun je extra vroeg beginnen. ”Hoe het begon” – een nieuw boek over lang geleden, toen alles nog nieuw was.

De ondertitel van ”Hoe het begon” is sterk en duidelijk: een kijk- en verwonderboek over Gods schepping. Want dat is dit boek. Stevig, groot (dus ook goed te gebruiken in groepen) en met illustraties die het verhaal van de schepping zo mooi vertellen. In het begin was er niets, en op elke pagina komt er iets wonderlijks bij. De teksten zijn krachtig en er is geen woord te veel: op rijm vertelt Hollemans wat er gebeurde tijdens die eerste zeven dagen van de wereld zoals God hem bedacht heeft. Niet meer en niet minder dan dat. En dat is ook niet nodig: de illustraties vertellen het verhaal verder.

Sia Hollemans is een veelzijdig kunstenaar. Ze geeft les in het beroepsonderwijs, doet grafische vormgeving en maakt driedimensionale objecten en illustraties. De mix van technieken is zichtbaar in ”Hoe het begon”. De illustraties zijn gelaagd en daardoor heel interessant om te bekijken. Als vanzelf voel je tijdens het lezen over de bladzijden, die glad zijn maar tegelijk vol van structuren. En hoewel het scheppingsverhaal talloze keren opnieuw is verteld, en ook nog vaak verteld zal worden, is ”Hoe het begon” een blijvertje, wat mij betreft. Het laat de grootsheid zien waarmee God de wereld schiep, en tegelijk is er aandacht voor detail: dit is hoe het allemaal begon.

Boekgegevens

Hoe het begon. Een kijk- en verwonderboek over Gods schepping, Sia Hollemans; uitg. De Banier; 14 blz.; € 14,95