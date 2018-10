Ds. D. W. Tuinier belicht de Heilige Geest en Zijn werk

„Alles in onze maatschappij draait om het lichamelijke en propageert: je moet mooi zijn, je moet slank zijn, bruin, fris en gezond. Wij leven in de zogenaamde buitenkantcultus. Nee, zegt de Heere, je lichaam behoort Mij toe. Ik ben je Schepper. Je bent Mijn wettig eigendom. Je lichaam is een gebouw, een tempel waarin Mijn Geest wil wonen.” Zo begint ds. D. W. Tuinier een van de hoofdstukken in zijn boek ”Uw goede Geest. Over de Heilige Geest en Zijn werk” (Den Hertog, Houten, 111 blz., 12,90 euro).

Er is doorgaans maar weinig of geen zicht op de Persoon en het werk van de Geest, schrijft de predikant van de gereformeerde gemeente te Kampen. „Dat ligt aan onszelf. (...) Als de Geest Zelf ons leidt en leert, wordt het anders. Onmisbaar noodzakelijk is Zijn werking.”