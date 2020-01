Doe mee! Verhalenwedstrijd over het thema Bevrijding

Samen met het Reformatorisch Dagblad en Boekhandel Riemer organiseert KokBoekencentrum Uitgevers een verhalenwedstrijd voor beginnende kinderboekenschrijvers.

Wie het beste verhaal schrijft, maakt kans op begeleiding door de uitgeverij, waarbij publicatie tot de mogelijkheden behoort. In de week van Bevrijdingsdag wordt de winnaar bekendgemaakt.

Het thema van de wedstrijd is ”Bevrijding”. Bevrijding is een belangrijk thema in de jeugdliteratuur. Bevrijding van de vijand in een oorlog, bevrijding van een diepgewortelde angst of het bevrijdende gevoel als je voor het eerst een groot geheim durft te vertellen.

In 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar bevrijd is. Maar wat betekent bevrijding voor kinderen van nu? In je verhaal geef je het begrip bevrijding nieuwe kracht, dat mag zowel historisch als actueel zijn.

Juryleden

1. Aart de Bonte, acquirerend redacteur KokBoekencentrum

2. Marije Kok, redacteur KokBoekencentrum

3. Elizabeth Visser, auteur van ”De macht van het Wonderwoud”

4. Hans Loeve, boekhandel Riemer

5. Rudy Ligtenberg, cultuurredacteur Reformatorisch Dagblad

Prijs voor de winnende auteur

1. Een jaar lang begeleiding door KokBoekencentrum Uitgevers

2. Plaatsing van het winnende verhaal in het Reformatorisch Dagblad

Voorwaarden

• De inzenders zijn 16 jaar of ouder en hebben nog niet eerder een kinderboek gepubliceerd.

• Het verhaal is geschreven voor kinderen van 12 jaar en ouder.

• Het thema Bevrijding speelt een centrale rol in het verhaal, dat thema mag zowel letterlijk als figuurlijk ingevuld worden.

• Keuze van tijd, plaats, perspectief en handeling is volledig vrij.

• Per inzender mag niet meer dan één verhaal worden ingestuurd.

• Het verhaal telt niet meer dan 2000 woorden.

• Uitgave van het manuscript geschiedt alleen als het aan de kwaliteitseisen van KokBoekencentrum voldoet.

Inzenden

Stuur je verhaal uiterlijk 15 maart naar verhalenwedstrijd@kokboekencentrum.nl, o.v.v. Verhalenwedstrijd Jeugd. Vermeld bij je inzending duidelijk je naam, leeftijd en contactgegevens.