”De verloren zoon” eigentijdse versie Bijbelverhaal

Grote leiders hebben veel te verliezen. Neem nu Jack, de predikant van de gigantische Grace-church, met haar duizenden leden. Ze aanbidden hem en zijn macht en aanzien zijn bijna onbegrensd.

Totdat een nachtje weg met een vrouw uit zijn gemeente breed uitgemeten wordt in alle sociale media en hij peilloos diep ter aarde neerstort. Hij wordt veracht en niemand wil met hem te maken hebben. Alleen zijn ernstig zieke vader komt hem ophalen om naar huis te komen. En juist daar, waar hij met zo veel wrok en haat vertrokken is, leert hij wat genade is. Juist daar ziet hij oprechte liefde en onderlinge betrokkenheid. Pas daar leert hij dat je bij God niets kunt verdienen, maar dat je vergeving en verzoening ontvangt uit louter genade.

De auteur leefde van 1934 tot 2013 en is vooral bekend geworden met zijn bestseller ”The Ragamuffin Gospel”. Net als Jack heeft Brennan Manning geleerd dat we geen betere mensen kunnen worden, of dat we beter ons best moeten doen voor God. Het Evangelie bestaat niet uit hard werken maar uit het kernwoord genade.

”De verloren zoon” is een eigentijdse versie van het gelijknamige Bijbelverhaal. Qua thematiek is het erg actueel. Het laat zien dat ook grote geestelijke leiders kunnen falen en zondigen als ieder ander mens. Maar het illustreert ook de hoop die er is wanneer iemand tot inkeer komt en berouw toont. Wanneer je in God gelooft en de volledige waarheid aanvaardt, is er een nieuw begin mogelijk, hoe groot je zonde ook is geweest.

De verloren zoon, Brennan Manning; uitg. Gideon; 284 blz.; 19,95