Christelijke Kinderboekenmaand zaterdag in Veenendaal van start

De 23e Christelijke Kinderboekenmaand start op zaterdag 30 september bij Christelijke Boekhandel de Rank in Veenendaal. Het thema van de Kinderboekenmaand is ”Bibbers”.

Het wordt volgens de organisatie een feestelijke dag waarbij auteurs, artiesten en veel kinderen aanwezig zullen zijn. „De auteurs van de actieboeken zijn er om boeken te signeren, om vragen te beantwoorden en te vertellen over de boeken die zij voor deze Kinderboekenmaand hebben geschreven.”

De Christelijke Kinderboekenmaand wordt georganiseerd door BCB, de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en muziekvak. De hele maand oktober zijn er drie actieboeken en een actie-cd voor een speciale prijs verkrijgbaar in de christelijke boekwinkel. Het thema van dit jaar is ”Bibbers”. Dit thema sluit „op een positieve manier” aan bij het thema van de algemene Kinderboekenweek ”Griezelen”.

De actieboeken:

”Bange Barend leert vliegen” (Prentenboek onderbouw)

Barend is een kleine arend. Maar hij durft niet te vliegen. Angstig zit hij op het puntje van de rots. Allerlei dieren en mensen komen voorbij. Ze proberen Barend over te halen om zijn vleugels uit te slaan. Maar Barend blijft zitten waar hij zit. Totdat …

Dieven in de buurt (middenbouw)

In de buurt waar Hidde woont is ingebroken. Via burgernet verspreidt de politie het signalement van de dieven. Als Hidde ontdekt wie het zijn, krijgt hij de schrik van zijn leven. Een van hen komt hem heel bekend voor! Samen met zijn klasgenootje Lynn gaat hij op onderzoek uit. Maar dan wacht hem een onaangename verrassing …

Als je durft! (bovenbouw)

Stan baalt van de verhuizing van een dorp naar de stad. Waarom moet hij in groep 8 nog van school wisselen? In de stad probeert hij zijn draai te vinden, maar dat valt niet altijd mee. Gelukkig heeft hij zijn vriend Kondo, en samen voetballen ze veel met oudere jongens. Als de bal op een hoog hek wordt geschoten, bewijst Stan dat hij nergens bang voor is door op het hek te klimmen. Maar dan daagt Buck, een van de voetballers, hem uit om te stelen uit winkels. Dat durft Stan niet. Dat wil hij niet eens! Maar wat kan hij doen tegen de dreigementen van Buck? Kan hij Lotte, dat leuke meisje uit zijn klas, in vertrouwen nemen?

Oké4Kids-cd en werkboek

Tijdens de Christelijke Kinderboekenmaand 2017 verschijnt de nieuwe cd ”Bibbers” in de serie Oké4kids, samen met een backingtrack-cd en een muziekboek met bladmuziek. De cd’s uit deze serie behoren al jarenlang tot de best verkochte christelijke kindercd’s in Nederland. Voor leerkrachten van de basisscholen is een werkboek gemaakt (met vrij kopieerbare werkbladen) met lessuggesties en verwerkingen rond het thema.