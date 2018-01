Op het Binnenhof in Den Haag is woensdag 17 januari de campagne ”Lees met andermans ogen” van start gegaan.

Om mensen te inspireren vaker een boek te lezen, heeft De Leescoalitie de website leesmetandermansogen.nl gelanceerd. Het gaat om een nieuw platform met ruim 180 tips voor boeken die de lezer met andere ogen laten kijken.

De Leescoalitie is een samenwerkingsverband tussen Stichting Lezen, Stichting CPNB, Stichting Lezen & Schrijven, de Koninklijke Bibliotheek, het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum en de Vereniging van Openbare Bibliotheken.

De boekentips op de site zijn per categorie geordend. Een lezer die wil kijken met de ogen van iemand met een fysieke beperking krijgt ”Meisje met negen pruiken” van Sophie van der Stap als suggestie. Voor iemand die wil kijken door de ogen van een persoon met een andere etnische achtergrond wordt ”Papegaai vloog over de IJssel” van Kader Abdolah genoemd. En iemand die wil kijken met de ogen van iemand met een ander geloof wordt ”Knielen op een bed violen” van Jan Siebelink aangeraden.

Via de mail kunnen lezers zelf ook leessuggesties doorgeven. Behalve boekentips, staan er op de website ook video’s van BN’ers die vertellen door welke boeken zij in de huid van personages met een heel andere achtergrond konden kruipen. Verschillende politici onder wie Vera Bergkamp (D66), Lodewijk Asscher (PvdA), Michel Rog (CDA), Nevin Özütok (GroenLinks) en Kees van der Staaij (SGP) waren woensdag bij de lancering van de campagne aanwezig. Ze konden in gesprek gaan met ’levende boeken’ uit een mobiele Mensenbieb, een ander onderdeel van de campagne.

Deze Mensenbieb leent, in plaats van boeken, mensen uit die je normaal niet zou spreken. Zonder betaling kun je 20 minuten of een halfuur met zo iemand praten. Het idee daarachter is dat deze mensen, net als boeken, toegang geven tot onbekende werelden en de mogelijkheid bieden om de wereld met andermans ogen te bekijken.

Achter elk ’levend boek’ zit een persoon met een eigen verhaal, over onder meer ”Homoseksualiteit en onderwijs”, ”Eenzaamheid”, ”Gevlucht” en ”Dakloosheid”. De Mensenbieb organiseert uitleningen van ‘levende boeken’ op scholen, bij bibliotheken, festivals, bedrijven en evenementen.

Na afloop van de gesprekken met de ’levende boeken’ overhandigden directieleden van De Leescoalitie de politici een selectie boeken uit de campagne. PvdA-politicus Lodewijk Asscher: „Ik heb twee heel waardevolle gesprekken gehad met twee mensen, onder wie een man die uit Zuid-Soedan is gevlucht en daar nu gedichten over schrijft. De wereld die hij mij beschreef ken ik alleen uit literatuur, en dat is precies wat het lezen van boeken zo waardevol maakt.”