BookSpot-prijs voor Sjeng Scheijen en Wessel te Gussinklo

De BookSpot Literatuurprijs 2019 voor fictie (50.000 euro) gaat naar Wessel te Gussinklo voor ”De hoogstapelaar”. De prijs voor het beste non-fictieboek (ook 50.000 euro) is voor Sjeng Scheijen en zijn ”De avant-gardisten”.

Dat is donderdagavond bekendgemaakt tijdens een literaire avond in de Centrale Bibliotheek in Den Haag. Het is voor het eerst is de BookSpot Literatuurprijs wordt uitgereikt aan twee auteurs. Behalve de prijs voor beste fictieboek werd dit jaar ook de prijs voor beste non-fictieboek uitgereikt.

Aan de prijs is een bedrag van 50.000 euro verbonden, bedoeld om winnende auteurs de mogelijkheid te geven zich een jaar lang volledig aan het schrijven te wijden. Scheijens werk over de kunstenaarspioniers in de eerste jaren van de Russische revolutie was eerder al genomineerd voor de Libris geschiedenisprijs.

De jury motiveerde de keus voor ”De avant-gardisten” als volgt:

„In de categorie non-fictie koos de jury onomwonden voor het literair geschreven boek waarin de lat het hoogst gelegd is. De auteur spreidt een magistrale beheersing van zijn onderwerp tentoon, een woelige periode in de eigenlijk nog tamelijk recente geschiedenis. Zo’n tijd waarin de kunst en de politiek even samen konden optrekken, bij het boetseren van een nieuwe tijd. De utopie overvleugelde de werkelijkheid in het denken van deze voorlopers van de nieuwe tijd – en de werkelijkheid sloeg hard terug.”

Voor beide categorieën stonden nog vier auteurs op de shortlist. Op die voor de fictieprijs waren dat verder Peter Buwalda met ”Otmars zonen”, Nicolien Mizee met ”Moord op de moestuin”, Marente de Moor met ”Foon” en Manon Uphoff met ”Vallen is als vliegen”.

Op de shortlist non-fictie stonden Mirjam van Hengel met ”Een knipperend ogenblik”, Lieve Joris met ”Terug naar Neerpelt”, Maaike Meijer met ”Hemelse mevrouw Frederike” en Thomas Rueb met ”Laura H.”. Zij krijgen allemaal 2500 euro.