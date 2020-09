Boekentips van boekhandelaar Willy Wouters

Het tij keert zich, het licht en de buitengeur veranderen. En naarmate de bomen leger worden, vult de boekhandel zich. Lampenleestijd.

1. Voor haar roman ”De verborgen kinderen” (uitg. KokBoekencentrum, € 22,99) heeft Elizabeth Byler Younts zich verdiept in de geschiedenis van de Amerikaanse psychiatrie. Hoofdpersoon Brighton wordt eind jaren dertig geboren in de inrichting Riverside omdat haar moeder als geestelijk labiel is bestempeld. Het is de tijd van dwangbuizen, insuline bij onrust en later de elektroshocks. De tijd van verpleegkundigen en leidinggevenden die deze mensen als ‘anders’ dan zichzelf zagen. Het boek geeft een ontluisterend beeld. Voor Brighton lijkt de wereld waarin ze opgroeit normaal – totdat ze via het meisje Grace over de wereld buiten de inrichting hoort. Samen met haar vriend Angel ontsnapt ze om een veilige plek te zoeken. Ze verbergt haar geschiedenis tot iemand haar als 67-jarige een fotorolletje toestuurt en het deksel open móet.

2. De puritein Joseph Alleine heeft een kort, maar heel vruchtbaar leven geleefd. Als 15-jarige begint hij zijn studie theologie en als 21-jarige wordt hij predikant. Zeven dagen per week preekt hij en in 1672 schrijft hij ”Alarm aan de onbekeerden”, het boek dat nu ”Betrouwbare gids naar de hemel” heet. Jeroen Kriekaard heeft het hertaald voor jongeren (en ouderen) onder de titel ”Alarm!” (uitg. De Banier, € 9,95). Niet alles hoeft eenvoudig te zijn: het originele boek werd door Spurgeons moeder aan hem voorgelezen toen hij nog heel jong was. Maar het vergelijken van toen met nu heeft vermoedelijk niet veel nut. Scherp en rijk wijst Alleine de weg. Het lijkt of hij de lezer klem zet om Hem in de armen van Jezus te drijven. Goed om het (voor) te lezen.

3. De genocide in Rwanda (1994) was gruwelijk. Geschat wordt dat in ongeveer 100 dagen meer dan een miljoen mensen, vooral Tutsi’s, de dood vonden. Ruth Erica studeerde culturele antropologie en reisde vaak naar Rwanda. In ”De boom met de bittere bladeren” (uitg. Lemniscaat, € 15,95) vertelt ze erover. Puck, studente culturele antropologie, ontmoet de Rwandese Maridadi, die als haar tolk fungeert. Puck gaat inzien dat haar leven getekend is door „de gebeurtenissen” en dat Maridadi dagelijks worstelt met het verlies van haar moeder, het huwelijk van haar vader en haar kansloze positie in het leven. Echte vriendschap ontstaat en door Puck gaat Maridadi op zoek naar haar historie. Een ontroerend, heel knap geschreven boek dat iedereen van 12 tot 99 geboeid kan lezen. Ik bewonder de auteur om haar vertelkracht.