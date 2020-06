Bijbels-historische roman over woestijnreis van Israël

Na ”Chana” en ”Machla” is er opnieuw een prachtige Bijbelse roman verschenen van de Nederlandse schrijfster Nine de Vries, ”Tikva”.

Dit keer speelt het verhaal in de tijd van de omzwervingen in de woestijn voordat het volk Israël het Beloofde Land binnen mag trekken. Hoofdpersoon is het meisje Tikva. Behalve voor haar huishoudelijke taken heeft ze ook tijd om aan een huwelijkskandidaat te denken. Maar voordat er daadwerkelijk onderhandeld kan worden, voltrekt zich een ramp in het kamp. De aarde verzwelgt Korach, Dathan en Abiram vanwege hun opstand tegen Mozes. En algauw blijkt dat haar moeder een groot geheim met zich meedraagt over de Tikva’s afkomst. Hierop vlucht Tikva en wordt gevangengenomen door Edomieten. Hoe kan ze ooit weer terugkeren tot het uitverkoren volk van God? ”Tikva” is een roman die vanaf de eerste pagina boeit. En je blijft lezen: want hoe zou het zijn om te reizen met de wolkkolom en de vuurkolom? Om elke dag manna te rapen, in het kamp te leven en zo veertig jaar voorbij te moeten laten gaan totdat je weet dat het tijd is om Kanaän binnen te trekken? Tikva spreekt tot je verbeelding en laat de Bijbelse geschiedenis op een nieuwe manier tot leven komen. Nine de Vries heeft nauwkeurig onderzoek gedaan naar de geschiedenis zoals beschreven in Numeri. Daarnaast heeft ze met grote verbeeldingskracht Tikva neergezet als een daadkrachtig, koppig en gevoelig meisje, dat snakt naar waarheid, liefde en de zekerheid van Gods bestaan.

Boekgegevens

Tikva, Nine de Vries; uitg. KokBoekencentrum; 320 blz.; € 21,99