”Beste mevr. Bird” onderscheidt zich als oorlogboek

”Beste mevr. Bird”, zo luidt de aanhef van een heleboel brieven geschreven door wanhopige vrouwen in de Tweede Wereldoorlog. Grote en kleine problemen worden aan deze mevrouw Bird van een damestijdschrift voorgelegd, in de hoop op een serieus antwoord. De pas aangenomen Emmy ontdekt dat er slechts een enkele brief door de censuur van mevrouw Bird komt en gaat zelf antwoorden schrijven.

Samen met haar beste vriendin Bunty woont ze in een appartement in Londen. Ze schrijft voor het tijdschrift en draait diensten op de brandweerkazerne terwijl de stad wordt platgebombardeerd door de Duitsers. Wanneer de vriend van Bunty overlijdt tijdens een bombardement, sneuvelt tegelijkertijd hun innige vriendschap. Is Emmy in staat om de vriendschapsbanden nieuw leven in te blazen? Deze debuutroman van de Engelse schrijfster Pearce zet de vriendschapsband tussen twee vriendinnen centraal. In alle opzichten doet het denken aan ”Joop ter Heul” van Cissy van Marxveldt, die net zo’n vriendschap beschrijft, maar dan twintig jaar voor de oorlog. Je voelt als lezer hoe het als gewoon burgermeisje is om in een grote stad te leven tijdens de oorlog. Hoe het is om constant met de dood bedreigd te worden, tussen de puinhopen van winkels en huizen. Het taalgebruik van en de omgang tussen de meisjes maakt het boek soms hilarisch en lichtvoetig, hoewel er ernstige thema’s langskomen. Pearce weet met haar schrijfstijl en invalshoek zich van veel oorlogsboeken te onderscheiden.

Het vervolg op ”Beste mevr. Bird” is in aantocht.

Boekgegevens

Beste mevr. Bird, A. J. Pearce; uitg. Mozaïek; 351 blz.; € 21,99