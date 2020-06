Basale wijsheid voor een betere levensstijl

Voormalig zendeling en nu advocaat Justin Earley heeft meegemaakt wat veel mensen meemaken: hij is op een kwade dag ingestort. Gestrest, overspannen, burn-out. Die kwade dag werd echter achteraf toch een goede dag. De klap bracht Earley namelijk tot bezinning over zijn levensstijl en wie hij wilde zijn.

De zendeling moest tot bekering komen. Hij dacht dat alles goed ging in zijn leven, maar achteraf gezien gingen veel dingen niet goed door de verkeerde keuzes die Earley maakte.

Hij was wel christen maar hij leefde vooral als een echt westers mens. Zijn christelijk geloof leverde eerder een uitputtend leven op dan een stil en gerust bestaan. Altijd druk. Altijd bezig met zijn werk, ook thuis, ook op zondag. Altijd eropuit om goed te presteren. Nooit anderen willen teleurstellen.

Hij was veel tijd kwijt met de sociale media. Tegelijk voelde hij de druk en verwachtingen van zijn vrouw en kleine kinderen. Ieder normaal mens bezwijkt dan vroeg of laat. Zo normaal was hij dus inderdaad. Hij bezweek.

Dat bracht hem ertoe om na te denken over zijn gewoonten. Die laten iets van onze diepste identiteit zien. Toen hij eerlijk werd, zag hij in dat hij daarmee dikwijls de verkeerde machten diende. Hij ontdekte dat het veranderen van zijn gewoonten kansen gaf om zijn leven op orde te brengen en God en de naaste op een nieuwe manier te dienen.

Kloosterbroeders en -zusters kennen een leefregel van de orde waartoe de gemeenschap behoort. Justin Earley formuleert als het ware een nieuwe leefregel voor gewone christenen. Juist de herhaling die in een leefregel zit, maakt dat je je leven kan her-vormen.

Geknield bidden

De leefregel die hij aanbiedt is niet uitgebreid. Wij hebben vier dagelijkse gewoonten nodig. 1. Drie keer per dag geknield bidden. 2. In elk geval één gezamenlijke maaltijd. 3. In elk geval een uur de telefoon of het mobieltje uit. 4. De Bijbel komt voor de smartphone.

Vervolgens formuleert hij vier wekelijkse gewoonten. 1. Een uur bijpraten met een vriend(in). 2. Mediagebruik beperken tot vier uur. 3. Vierentwintig uur van iets vasten. 4. De rustdag houden. Het boek bestaat dan uit het uitwerken en aanbevelen van deze nieuwe gewoonten.

Wat Earley biedt, is basale levenswijsheid voor christenen. Dus hij vertelt geen verrassend nieuwe dingen. Maar laten we toegeven: in het dagelijkse leven gaat al zoveel fout in onze levensstijl, dat iedereen wel wat basale wijsheid kan gebruiken. Een kerngedachte is: maak bewuste keuzes in het leven, want als jij die keuzes niet maakt, dan trekken anderen, ook andere machten, aan de touwtjes in je leven.

Ik ben het meest onder de indruk van de uitwerking van onze gewoonten bij het mediagebruik. Wij zijn nog steeds te eenzijdig optimistisch over het gebruik ervan. Als wij slechte gewoonten hebben in ons mediagebruik, beïnvloedt dat ons ten kwade.

Tussen de hoofdstukken door geeft de auteur samenvattingen en tips en visualiseert hij zijn verhaal. Aan het einde van het boek komt hij met verschillende schema’s waarin duidelijk wordt hoe wij de nieuwe gewoonten kunnen toepassen in ons persoonlijk leven, op ons werk, in de kerk. Hij laat zien hoe ook doelgroepen (kunstenaars, ouders, verslaafden, ondernemers en dergelijke) ermee kunnen omgaan.

Quarantaine

Naast het boek is een website ontwikkeld ter toerusting van mensen die de gewoonten in hun leven willen veranderen: goedegewoonten.nu. Die wordt blijkbaar actueel gehouden want er staan bijvoorbeeld aanbevelingen in voor „spirituele ritmes in een tijd van quarantaine.”

Wat vind ik van het boek? Het is leuk om te lezen. Het is het zoveelste antistress boek. De invalshoek is echter origineel. En dat is knap. De dingen van God en geloof worden een beetje populair verwoord af en toe. De auteur is geen reformatorische broeder, maar staat wel voor het hart van het Evangelie. Hij heeft ons wel degelijk iets te zeggen.

Verder vind ik het vooral ook een Amerikaans boek. Amerikanen schrijven –zeg ik– altijd een beetje overdreven. Er staan veel superlatieven in het boek. Ze vertellen ook veel dagelijkse ervaringen uit hun eigen leven om hun boodschap te onderstrepen. En aan het eind van hun boek bedanken ze tientallen mensen. Ik heb daar niet zoveel mee, maar ik kan me voorstellen dat anderen dat prachtig vinden. Dat is zeker in de VS het geval, want daar werd de auteur beloond met een Christianity Today 2020 Book Award.

Boekgegevens

Goede gewoonten. Een praktische leefregel in een tijdperk van afleiding, Justin Whitmel Earley; uitg. Plateau; 233 blz.; € 17,99