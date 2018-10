Amerikaanse roman: heftige strijd in de hemelse gewesten

Er is een heftige strijd gaande in de hemelse gewesten, een fel, onzichtbaar gevecht in de geestelijke wereld. Het is een strijd tussen de helse demonen en de strijders voor recht en waarheid.

Owen, de hoofdpersoon in ”Wat je niet ziet” van de Amerikaanse schrijfster Laura Gallier, noemt de demonen ”creepers”, en ze zijn net zo afzichtelijk als hun naam klinkt. Owen ziet ze door zijn school kruipen. Ze ketenen scholieren met banden en kettingen als ”lust”, ”haat”, ”wanhoop” en ”zelfmoord”.

Owen ontmoet één meisje dat niet geketend is. Zij is een kind van het Licht en leert Owen om de enige juiste keus te maken, de keus voor God.

Op een indrukwekkende manier weet Laura Gallier een onzichtbare realiteit neer te zetten die zó akelig en ongemakkelijk is dat ze de lezer laat huiveren en wegkijken. De strijd om een mensenziel is een strijd op leven en dood. En de duivel doet er alles aan om een voet aan de grond te krijgen in iemands hart, via allerlei negatieve woorden en gedachten.

Laura Gallier schrijft vanuit de leefwereld van tieners, met hun spreektaal en gedachtepatronen. Hierdoor komt het verhaal van Owen heel dichtbij, al is het fictief. De boze zal alles in het werk stellen om relaties te verstoren, te laten liegen en moorden, zelfbeelden te verstoren en gezinnen te gronde te richten.

Maar één ding staat vast: de duisternis is overwonnen door het Licht. Hij stuurt Zijn engelen om te beschermen. En wie in Hem gelooft, zal eeuwig leven.

Boekgegevens

Wat je niet ziet, Laura Gallier; uitg. Barnabas, Heerenveen, 2018; ISBN 978 90 852 0300 1; 352 blz.; € 19,95.