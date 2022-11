Koning Willem-Alexander en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) hebben donderdag een bezoek gebracht aan de Utrechtse wijk Overvecht. Het werkbezoek was gericht op de buurtaanpak aardgasvrij in Overvecht en stond in het teken van de energietransitie, de impact van de gestegen energieprijzen en de betaalbaarheid van de energierekening.