Mensen kunnen er terecht voor een luisterend oor of voor contact met lotgenoten. Inloophuis De Schelp in Waddinxveen is open voor iedereen die te maken heeft met rouw en verlies. Met rouwgroepen en activiteitenochtenden probeert het inloophuis een veilige plek te bieden. „De wereld verwacht vaak al snel dat je weer meedraait. Maar om goed door te kunnen, is tijd nemen om te rouwen heel belangrijk.”