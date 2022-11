Paintballschieten op wolf voor de rechter

De rechtbank in Utrecht buigt zich woensdagmiddag over het bezwaar van dierenrechtenorganisatie De Faunabescherming tegen het voornemen van de provincie Gelderland om op een wolf te gaan schieten met paintballgeweren. De wolf loopt in Het Nationale Park De Hoge Veluwe en is te tam geworden, waardoor het dier dicht in de buurt van mensen komt. De provincie hoopt dat beschieten met verfballetjes helpt om het dier zodanig te laten schrikken dat de wolf mensen weer gaat mijden. De Faunabescherming vindt paintballen een verkeerde methode.