Een onderzoek naar wat er allemaal is misgegaan bij het tv-programma De Wereld Draait Door moet onafhankelijk zijn en „buiten de deur geplaatst worden”. Dat zei regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag Mariëtte Hamer zondag in tv-programma Buitenhof. Ze reageerde ermee op het artikel in de Volkskrant van vrijdag, waarin misstanden werden opgesomd die er bij het programma achter de schermen plaatsvonden.