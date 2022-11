Zo op het eerste gezicht leek het een vergadering te worden van een doorsnee jeugdvereniging. Zoals we die ook in Nederland kennen. Met notulen, rondvraag, een inleiding en een bespreking. Toch was de groep die ik op een namiddag rond de tafel had, geen doorsnee jv-publiek, maar bestond die uit jongeren in een wel heel bijzondere situatie.