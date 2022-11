De Amerikaanse Senaat heeft woensdag een horde genomen om het homohuwelijk in de wet op te nemen als legitiem huwelijk. Naast alle Democraten stemden nog twaalf Republikeinen voor de wet, genoeg om de grens van zestig senatoren te halen. De wet, die ook geldt voor interraciale huwelijken, is nog niet definitief aangenomen in het Congres.