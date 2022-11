De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdagavond (lokale tijd) Republikeins fractievoorzitter in het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy gefeliciteerd met de overwinning van de Republikeinen in het Huis. Eerder op de avond constateerde peilingbureau Edison Research dat de Republikeinse Partij de benodigde 218 zetels had behaald die nodig zijn voor een meerderheid.