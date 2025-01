Tientallen doden Nigeria door explosie gekantelde tankwagen

Volgens de autoriteiten van het West-Afrikaanse land is het dodental inmiddels opgelopen tot zeventig. Er is ook sprake van tientallen gewonden. De meeste slachtoffers waren arme bewoners die zich hadden gehaast om uitgelopen benzine te bemachtigen.

Bij een vergelijkbare tragedie in oktober in Nigeria kwamen ruim 170 mensen om het leven. Dergelijke ongelukken doen zich regelmatig voor in Afrika’s grootste olieproducent, waar de kosten van levensonderhoud enorm zijn gestegen. De benzineprijs heeft zich in achttien maanden vervijfvoudigd.