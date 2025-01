Gewonden door ongeluk met stoeltjeslift in Spaanse Pyreneeën

Buitenland

Door een ongeluk met een stoeltjeslift in de Spaanse Pyreneeën in de regio Aragón zijn volgens regionale autoriteiten twee mensen ernstig gewond geraakt en een twintigtal lichtgewond. In totaal zijn tien mensen naar een ziekenhuis gebracht, melden Spaanse media. Eerder werden meer slachtoffers gemeld door lokale autoriteiten en media.