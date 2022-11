Voor het eerst sinds begin 2021 is het ondernemersvertrouwen negatief. Vooral in de horeca en de delfstofwinning sloeg het sentiment om, zo staat in de Conjuctuurenquête Nederland die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen met de Kamer van Koophandel, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW opstelde.