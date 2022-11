Koning Willem-Alexander werd maandagmiddag in Athene - wellicht onbewust - flink op de hak genomen door de Nederlandse ambassadeur Susanna Terstal. Zij vertelde tijdens de ontvangst van de Nederlandse gemeenschap in Griekenland dat „heel wat Nederlanders” een tweede huis in Griekenland hebben. Ze keek daarbij even naar de koning, die zelf een vakantiewoning in Griekenland heeft en kostelijk om het grapje moest lachen.