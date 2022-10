Met een zondag gemeten temperatuur van 20,2 graden in De Bilt is voor de derde opeenvolgende dag de temperatuur tot boven de 20 graden gestegen. Weeronline meldt dat dit nog niet eerder in De Bilt is voorgekomen. Vrijdag werd het 20,5 en zaterdag 21,1 graden. Met deze drie warme dagen met een temperatuur van 20 graden en meer, komt het jaar 2022 uit op 112 warme dagen.