De Reformatie en de Bijbel. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ruim 500 jaar geleden ontdekte Luther dat de Schrift geen dode letter is maar een levende stem. Prof. dr. W. van Vlastuin legt uit wat we als reformatorische christenen vandaag van deze boodschap kunnen leren. In zes portretten komen vervolgens Bijbellezers in beeld.