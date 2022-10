Baudet heeft gelijk: christenen zijn verliezers

Met Thierry Baudet heb ik niks. Ik vind de man een ongeleid projectiel die niet zelden onzin uitkraamt. Zo raaskalde hij verleden week over reptielen die ons zouden regeren. In de media werd bijna wanhopig de vraag gesteld wat hij toch precies bedoelde met die uitspraak. Zonde van de energie, want je moet achter dit gewauwel helemaal niks serieus zoeken. Hij doet ook dit soort uitspraken alleen om in de belangstelling te komen.