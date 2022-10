Douwe Egberts presenteerde in 2004 een reclamespotje dat zo populair werd dat het ruim tien jaar geleden zelfs de beamer van mijn docent Nederlands haalde. In het fragment is te zien hoe een oude vrouw bij een andere oude vrouw op de koffie gaat. Omdat ze Douwe Egberts drinken, praten ze iets eigentijdser –en onbeschofter– dan de gemiddelde 80-plusser doet.