Het is nog altijd onduidelijk of Nederlandse bezwaren tegen het begrenzen van de energieprijzen kunnen worden weggenomen, zegt energieminister Rob Jetten. Hij is „teleurgesteld” in de Europese Commissie. Die laat in haar voorstellen voor de energieministers van de EU-landen nog veel vragen open en maakt te weinig werk van energiebesparing naar Jettens zin.