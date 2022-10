Familie Van Doleweerd praat over de geloofsopvoeding: „U was altijd wel druk voor de kerk”

Ja, de weg van dit gezin liep over het zendingsveld. En ja, de kinderen groeiden deels op in een wereld waar christenen een zeldzaamheid waren. Maar verder is de familie Van Doleweerd net een normaal gezin. Met eigen do’s en don’ts. Bezig met grote vragen. Over hoe je geestelijk erfgoed het beste kunt overdragen. Over loslaten en vasthouden. Over wat blijft als generaties komen en gaan.