Samen voor Nederland, de organisator van een demonstratie op de Dam in Amsterdam op 6 november, zegt dat de Britse complotdenker David Icke daar gewoon zal spreken. De gemeente Amsterdam deed een zwaar beroep op de organisatie om de uitnodiging aan Icke in te trekken of in ieder geval uit te wijken naar een andere plek in de stad. Daar gaat de organisatie niet op in, zo staat in een persbericht.