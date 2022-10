De kwaliteit van de zorg in Nederland staat onder druk en presteert op onderdelen middelmatig, zei zorgminister Ernst Kuipers in het begrotingsdebat van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de Tweede Kamer. Hij noemde onder meer de eerstelijnszorg (zoals huisartsen), de ggz en de langdurige zorg. Ook zijn er gezondheidsverschillen tussen rijk en arm. „Die bezorgdheid delen we met elkaar”, zei Kuipers.