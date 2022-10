De SGP stemde in augustus voor een PVV-motie die vroeg om een asielstop. „Om een signaal af te geven”, licht Kamerlid Roelof Bisschop desgevraagd toe. „Stop toch met dat geneuzel”, is de verzuchting van ChristenUnie-woordvoerder Don Ceder. Een tweegesprek, over het eind augustus gesloten asielakkoord van Rutte IV én over de weerbarstigheid van het migratiebeleid.