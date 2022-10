De naam zegt al veel. In ”Geldpraat”, een podcast van budgetvoorlichter Nibud, gaan experts in gesprek over geldzaken. Zij bespreken in een klein kwartier actuele geldkwesties zoals energiearmoede, koopkracht en toeslagen. Deze leerzame podcast biedt iedere twee weken op een laagdrempelige wijze inzichten en nuttige tips in geldzaken.