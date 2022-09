Ruim 800.000 euro (812.509,00) was er te besteden nadat de RD-actie in het seizoen 2018-2019 werd afgerond. Wellicht herinnert u zich die actie nog. In samenwerking met Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) vroegen we uw aandacht en steun voor christenen in India, omdat die steeds meer te maken hebben met agressie van radicale hindoes.