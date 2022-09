De Europese Commissie Unie wil dat de EU-landen stresstesten uitvoeren op hun kritische infrastructuur. Het dagelijks EU-bestuur wil dat ze uitzoeken of hun vitale infrastructuur, waaronder de energievoorziening, voldoende is bestand tegen sabotage of terroristische aanslagen, aldus een woordvoerster. De Commissie zou de stresstesten, zoals bijvoorbeeld bij de banken al gebeurt, kunnen coördineren.