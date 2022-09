Vogelbescherming: veldleeuwerik op heel veel plaatsen verdwenen

De vroeger zeer talrijke veldleeuwerik is op heel veel plaatsen in Nederland verdwenen. Ook de kievit en de grutto hebben het zwaar. Zelfs een veelvoorkomende soort als de spreeuw holt achteruit in aantal. Dat stelt Vogelbescherming Nederland. De organisatie pleit voor een snelle overgang naar natuurvriendelijke landbouw. „Het is geen vijf vóór, maar vijf over twaalf voor de natuur”, aldus directeur Floris van Hest van Vogelbescherming Nederland donderdag.