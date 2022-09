Een vrachtschip met meer dan duizend ton hulpgoederen voor Oekraïne aan boord is woensdagmiddag vertrokken uit Marseille. Het is het grootste humanitaire transport van Frankrijk sinds het Russische leger buurland Oekraïne eind februari binnenviel. „Deze boot belichaamt in feite onze solidariteit”, zei minister van Buitenlandse Zaken Catherine Colonna die in de Zuid-Franse havenstad op de kade aanwezig was.