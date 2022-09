Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben in de nacht van dinsdag op woensdag volgens hulporganisatie MiGreat zo’n veertig asielzoekers buiten geslapen. Het COA kan dit niet bevestigen en stelt dat tegen middernacht „iedereen binnen was”, aldus een woordvoerder die niet zegt te weten wat er later die nacht nog is gebeurd. Het COA zoekt dat uit.