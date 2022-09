Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft altijd in „volstrekte onafhankelijkheid” kunnen oordelen over mijnbouwrisico’s. Dat heeft voormalig topambtenaar Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken gezegd tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de gaswinning in Groningen.